Козлов Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1936

Дата смерти

25.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна

Смерть
25.11.2009

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