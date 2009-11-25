Козлов Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1936
Дата смерти25.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна
Смерть
25.11.2009