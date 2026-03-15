Гладышева Акулина Савелиевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Гладышева Акулина Савелиевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Гладышев Степан Денисович1827 г.р.
Дети
Гладышев Григорий Степанович25.01.1852 г.р.
Гладышев Степан Степанович10.07.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Степан Денисович

Рождение ребёнка
25.01.1852

Сын: Гладышев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.07.1855

Сын: Гладышев Степан Степанович

Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Сын: Гладышев Анисим Степанович

Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Гладышева) Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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