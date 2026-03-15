Гладышева Акулина Савелиевна
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Гладышев Степан Денисович1827 г.р.
Дети
Гладышев Григорий Степанович25.01.1852 г.р.
Гладышев Степан Степанович10.07.1855 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1852
Сын: Гладышев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович
Рождение ребёнка
10.07.1855
Сын: Гладышев Степан Степанович
Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гладышев Анисим Степанович
Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Гладышева) Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Гладышев Степан Денисович
Смерть
Неизвестно