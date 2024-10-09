Фролов Сергий Андреев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1776
Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Венчались в Косьмо-Дамианской церкви села Верх-Чебулинского
Рождение
1852
Отец: Фролов Андрей Николаев
Мать: Фролова Евдокия Филипова
По списку 5 с половиной лет, г. Р. Около 1862
Рождение ребёнка
09.10.1877
Сын: Фролов Яков Сергиев
Мать ребёнка: Фролова (Иванова) Васса Александрова
Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно