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Фролов Сергий Андреев

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1776

Жена: Фролова (Иванова) Васса Александрова

Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Венчались в Косьмо-Дамианской церкви села Верх-Чебулинского
Рождение
1852

Отец: Фролов Андрей Николаев

Мать: Фролова Евдокия Филипова

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
По списку 5 с половиной лет, г. Р. Около 1862
Рождение ребёнка
09.10.1877

Сын: Фролов Яков Сергиев

Мать ребёнка: Фролова (Иванова) Васса Александрова

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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