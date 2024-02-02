Воронин Егор Семёнов
Место рожденияПодольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Дата рождения14.04.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1785
Отец: Воронин Симион Захаров
Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
д. Чепелёво Пётр Осипович и ... Трофимовна
Крещение
19.04.1785
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
06.07.1809
Мать ребёнка: Воронина Варвара
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Военная служба
1813
Рекрут
Военная служба
1813
Рекрут
Смерть
Неизвестно