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Воронин Егор Семёнов

Место рождения

Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво

Дата рождения

14.04.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1785

Отец: Воронин Симион Захаров

Мать: Воронина Гликерья Ефимовна

Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
д. Чепелёво Пётр Осипович и ... Трофимовна
Крещение
19.04.1785
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
06.07.1809

Сын: Воронин Гаврила Егоров

Мать ребёнка: Воронина Варвара

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Военная служба
1813
Рекрут
Военная служба
1813
Рекрут
Смерть
Неизвестно
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