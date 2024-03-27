Палий Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Василий

Место рождения

х.Руды

Дата рождения

04.02.1900

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900

Отец: Палий Иоанн

Мать: Палий Софья

х.Руды
Рождение ребёнка
21.09.1924

Сын: Палий Иван Васильевич

Мать ребёнка: Палий Палажка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палий Григорий

Мать ребёнка: Палий Палажка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палий Палажка

Смерть
Около 1977
Варва, Черниговская область, Украина
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