Палий Василий
Место рождениях.Руды
Дата рождения04.02.1900
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900
Отец: Палий Иоанн
Мать: Палий Софья
х.Руды
Рождение ребёнка
21.09.1924
Мать ребёнка: Палий Палажка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палий Григорий
Мать ребёнка: Палий Палажка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палий Палажка
Смерть
Около 1977
Варва, Черниговская область, Украина