Задорожная Фекла Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти05.05.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1882
Сын: Задорожный Тимофей Давидов
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Рождение ребёнка
07.09.1884
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Рождение ребёнка
22.08.1886
Дочь: (Задорожная) Наталия Давидова
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Рождение ребёнка
09.04.1889
Сын: Задорожный Терентий Давидович
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Рождение ребёнка
13.08.1891
Дочь: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Рождение ребёнка
14.06.1895
Сын: Задорожный Елисей Давидович
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Черниговской губернии , Новгород-Северский р-он, с.Глазово
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Елена Давидова
Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич
Смерть
05.05.1923