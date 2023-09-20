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Задорожная Фекла Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

05.05.1923

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1882

Сын: Задорожный Тимофей Давидов

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Задорожный Иоанн Давидов

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Рождение ребёнка
22.08.1886

Дочь: (Задорожная) Наталия Давидова

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Рождение ребёнка
09.04.1889

Сын: Задорожный Терентий Давидович

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Рождение ребёнка
13.08.1891

Дочь: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Задорожный Елисей Давидович

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Черниговской губернии , Новгород-Северский р-он, с.Глазово
Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Елена Давидова

Отец ребёнка: Задорожный Давид Еремеевич

Смерть
05.05.1923

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