Авдотья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муллин Иван Фомич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Муллин Егор(Григорий) Иванович
Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич
Смерть
Неизвестно