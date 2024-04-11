Авдотья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Никифоровна

Авдотья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Иван Фомич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Муллин Василий Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Муллин Радион Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Муллин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Муллин Егор(Григорий) Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Муллин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Фомич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.