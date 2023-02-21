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Парфёнов Евгений Николаевич
Парфёнов Евгений Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Парфёнов Николай Евгеньевич
1954 г.р.
Мать
Фефилова Ольга Александровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ак
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1989
Отец:
Парфёнов Николай Евгеньевич
Мать:
Фефилова Ольга Александровна
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