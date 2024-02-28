Марья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Меланья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Никифор Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Николай Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Трофим Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Михеев

Смерть
Неизвестно

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