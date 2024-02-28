Марья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Меланья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никифор Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Николай Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Трофим Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Михеев
Смерть
Неизвестно