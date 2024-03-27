Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Нуржиган
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Юсупова Маймуна Хакимовна
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зайнагабдинов Анвар Хакимович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно