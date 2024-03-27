Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Нуржиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Нуржиган

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Юсупова Маймуна Хакимовна

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Зайнагабдинов Анвар Хакимович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зайнагабдинов Фаиз Хакимович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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