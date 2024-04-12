Морозов Тимофей Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Тимофей Трофимов

Место рождения

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Морозов Трофим Игнатов

Мать: Марья Гаврилова

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Морозов Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Морозова Феодосия Тимофеева

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Морозова Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Андреева

Смерть
Неизвестно
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