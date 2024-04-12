Морозов Тимофей Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Морозов Трофим Игнатов
Мать: Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Морозова Феодосия Тимофеева
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Морозова Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Андреева
Смерть
Неизвестно