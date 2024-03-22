Чернопахова (Кучина) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернопахова (Кучина) Марья Ивановна

Место рождения

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Кучин ?

Мать: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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