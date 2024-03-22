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Чернопахова (Кучина) Марья Ивановна
Чернопахова (Кучина) Марья Ивановна
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Древо
Место рождения
Кучинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1713
Дата смерти
После 1763
Пол
Женский
Отец
Кучин ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец:
Кучин ?
Мать: не указана
Кучинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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