(Мурясова) Марьям Бикмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурясова) Марьям Бикмухаметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович

Мать: Мурясова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильшат Закиевич

Отец ребёнка: Закий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руслан Закиевич

Отец ребёнка: Закий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марс Закиевич

Отец ребёнка: Закий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закий

Смерть
Неизвестно
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