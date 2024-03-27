(Мурясова) Марьям Бикмухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильшат Закиевич
Отец ребёнка: Закий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руслан Закиевич
Отец ребёнка: Закий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марс Закиевич
Отец ребёнка: Закий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закий
Смерть
Неизвестно