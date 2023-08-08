Ямщикова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1963
Рождение ребёнка
01.11.1982
Сын: Дербенев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Дербенев Андрей
Бракосочетание
Около 1989
Рождение ребёнка
03.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шовкун Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дербенев Андрей