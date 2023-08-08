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Ямщикова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

нш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1963

Отец: Ямщиков Александр Федорович

Мать: Ксензова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
01.11.1982

Сын: Дербенев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Дербенев Андрей

Бракосочетание
Около 1989

Муж: Шовкун Валерий Викторович

Рождение ребёнка
03.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шовкун Валерий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербенев Андрей

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