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Ivan
Ivan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1778
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Mihail
1811 г.р.
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын:
Mihail
Мать ребёнка:
Ekaterina
Смерть
1835
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