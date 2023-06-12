Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ivan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1811 г.р.

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Mihail

Мать ребёнка: Ekaterina

Смерть
1835
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