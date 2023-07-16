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Горелов Николай Александрович

Место рождения

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Александр Савельевич

Мать: Горелова Анна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Горелов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Горелова Евгения Семёновна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова Евгения Семёновна

Смерть
Неизвестно

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