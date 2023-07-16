Горелов Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горелов Александр Савельевич
Мать: Горелова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Горелов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Горелова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горелова Евгения Семёновна
Смерть
Неизвестно