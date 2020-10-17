Левашов Александр Сергеевич 15.12.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашов Александр Сергеевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

15.12.1946

Дата смерти

17.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1946

Отец: Левашов Сергей Фролович

Мать: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Рождение ребёнка
17.10.1970

Дочь: Левашова Ирина Александрова

Мать ребёнка: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
25.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
25.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
17.10.2020
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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