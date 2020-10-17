Левашов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1946
Дата смерти17.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1970
Дочь: Левашова Ирина Александрова
Мать ребёнка: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева
Рождение ребёнка
13.07.1974
Рождение ребёнка
25.05.1983
Рождение ребёнка
25.05.1983
Смерть
17.10.2020
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра