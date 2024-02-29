Леванов Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванов Михаил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леванов Гавриил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леванова Людмила Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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