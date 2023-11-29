Карлагин Александр Павлов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти20.07.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Карлагин Павел Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1819
Жена: Карлагина Дарья Федорова
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1821
Сын: Карлагин Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Карлагина Дарья Федорова
Смерть
20.07.1870
Причина смерти: От кашля