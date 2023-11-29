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Карлагин Александр Павлов

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

20.07.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Карлагин Павел Федорович

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: Карлагина Дарья Федорова

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1821

Сын: Карлагин Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Карлагина Дарья Федорова

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
20.07.1870
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: От кашля

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