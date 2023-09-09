Цисарь (Бурносова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1990
Дочь: Цисарь София Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности