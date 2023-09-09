Цисарь (Бурносова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цисарь (Бурносова) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1959

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1959

Отец: Бурносов Николай Петрович

Мать: Бурносова (Иванова) Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1990

Дочь: Цисарь София Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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