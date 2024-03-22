Деганов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеганов Сергей Николаевич

Деганов Сергей Николаевич

Место рождения

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1913

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.01.1950

Дочь: Матросова Валентина

Мать ребёнка: Деганова ?

Рождение ребёнка
26.11.1954

Сын: Деганов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Деганова Ольга Яковлевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.11.1955

Дочь: Дорожкина Екатерина

Мать ребёнка: Деганова Ольга Яковлевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.04.1957

Сын: Деганов Василий

Мать ребёнка: Деганова Ольга Яковлевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деганова Ольга Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: Деганова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деганова ?

Смерть
1975
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close