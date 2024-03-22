Деганов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
06.01.1950
Дочь: Матросова Валентина
Мать ребёнка: Деганова ?
Рождение ребёнка
26.11.1954
Сын: Деганов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Деганова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1955
Дочь: Дорожкина Екатерина
Мать ребёнка: Деганова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
14.04.1957
Сын: Деганов Василий
Мать ребёнка: Деганова Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деганова Ольга Яковлевна
Развод
Неизвестно
Жена: Деганова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деганова ?
Смерть
1975