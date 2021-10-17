Марк Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти15.05.1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Бракосочетание
Около 1753
Жена: Акулина Трофимовна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Марковна
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Смерть
15.05.1794
Заломная, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Заломная стр 93 //пленка 2058855 файл 0514