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Марк Яковлевич

Место рождения

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

15.05.1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Бракосочетание
Около 1753

Жена: Акулина Трофимовна

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Марковна

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Смерть
15.05.1794
Заломная, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Заломная стр 93 //пленка 2058855 файл 0514

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