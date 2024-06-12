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Ульянова Марья Павловна

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Настасья Зотовна

Отец ребёнка: Ульянов Зот Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Зот Ульянович

Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Ульянова Фёкла Зотовна

Отец ребёнка: Ульянов Зот Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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