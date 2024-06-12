Ульянова Марья Павловна
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Настасья Зотовна
Отец ребёнка: Ульянов Зот Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Ульянова Фёкла Зотовна
Отец ребёнка: Ульянов Зот Ульянович
Смерть
Неизвестно