Шарипова (Ишмухаметова) Магисарвар Мирхайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова (Ишмухаметова) Магисарвар Мирхайдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Мать: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов ?

Рождение ребёнка
03.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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