Шарипова (Ишмухаметова) Магисарвар Мирхайдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарипов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарипов ?
Рождение ребёнка
03.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарипов ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно