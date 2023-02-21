Разуваев Фёдор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
08.12.1894
Сын: Разуваев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Разуваева Мавра Петровна
Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Родители: казакъ Феодоръ Гаврiиловъ Разуваевъ и его законная жена Мавра Петрова, оба православные. День крестин: 10.12.1894 Крёстные: казачий сын Павелъ Гаврiиловъ Разуваевъ и казачья дочь девица Матр... Показать все
Смерть
Неизвестно