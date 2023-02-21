Разуваев Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваев Фёдор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1894

Сын: Разуваев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Разуваева Мавра Петровна

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Родители: казакъ Феодоръ Гаврiиловъ Разуваевъ и его законная жена Мавра Петрова, оба православные. День крестин: 10.12.1894 Крёстные: казачий сын Павелъ Гаврiиловъ Разуваевъ и казачья дочь девица Матр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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