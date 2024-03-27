Филимонова (Лотова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Лотова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Лотов Иван Николаевич

Мать: Лотова Анна

Смерть
2002
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