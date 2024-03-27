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Филимонова (Лотова) Мария Ивановна
Филимонова (Лотова) Мария Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1914
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Лотов Иван Николаевич
Мать
Лотова (Лотов) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец:
Лотов Иван Николаевич
Мать:
Лотова Анна
Смерть
2002
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