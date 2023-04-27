Шатова Маланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Маланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Шатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Максим Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1926

Дочь: Шатова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Шатов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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