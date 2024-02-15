Каркина Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каркин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Каркин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каркин Валентин (Валериан) Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каркин Валентин (Валериан) Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Каркин Владимир Алексеевич
Смерть
Неизвестно