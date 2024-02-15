Каркина Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркина Евдокия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каркин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Каркин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каркин Валентин (Валериан) Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каркин Валентин (Валериан) Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Каркин Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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