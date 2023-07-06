Сологубов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1970
Отец: Сологубов Виктор
Мать: Сологубова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сологубова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.2009
Дочь: Сологубова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Сологубова Ирина Михайловна