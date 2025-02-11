Шумкин Ион Иванов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Шумкин Ион Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Шумкин Иван Петров1823 г.р.
Мать
Шумкина Анна Дмитриева1820 г.р.
Супруги
Шумкина Васса ИвановаДо 1856 г.р.
Дети
(Шумкина) Федосья Ионова1872 г.р.
Шумкин Андрей Ионов25.11.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шумкин Иван Петров

Мать: Шумкина Анна Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкина Васса Иванова

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Шумкина) Федосья Ионова

Мать ребёнка: Шумкина Васса Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.11.1874

Сын: Шумкин Андрей Ионов

Мать ребёнка: Шумкина Васса Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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