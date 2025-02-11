Шумкин Ион Иванов
мужской, родился 1847, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецШумкин Иван Петров1823 г.р.
МатьШумкина Анна Дмитриева1820 г.р.
Супруги
Шумкина Васса ИвановаДо 1856 г.р.
Дети
(Шумкина) Федосья Ионова1872 г.р.
Шумкин Андрей Ионов25.11.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Шумкин Иван Петров
Мать: Шумкина Анна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумкина Васса Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Шумкина) Федосья Ионова
Мать ребёнка: Шумкина Васса Иванова
Рождение ребёнка
25.11.1874
Сын: Шумкин Андрей Ионов
Мать ребёнка: Шумкина Васса Иванова
Смерть
Неизвестно