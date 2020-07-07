Елгин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1949
Дата смерти07.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный летчик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1973
Сын: Елгин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Елгина (Степаненкова) Ирина Валентиновна
Смерть
07.07.2020