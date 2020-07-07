Елгин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлгин Александр Петрович

Елгин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1949

Дата смерти

07.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елгина (Степаненкова) Ирина Валентиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный летчик
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1973

Сын: Елгин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Елгина (Степаненкова) Ирина Валентиновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
07.07.2020
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.