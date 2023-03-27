Логинова (Кудрявцева) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Кудрявцева) Зинаида Павловна

Логинова (Кудрявцева) Зинаида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кудрявцева Наталья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close