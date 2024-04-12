Оглоблин Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Оглоблин Арефий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Оглоблин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно