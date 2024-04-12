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Оглоблин Андрей Степанович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Оглоблин Степан Тарасович

Мать: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Оглоблин Давид Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Оглоблин Арефий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Оглоблин Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Оглоблин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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