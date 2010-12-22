Греков Владимир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греков Владимир Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Греков Борис Николаевич

Мать: (Карташова Грекова) Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2010

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