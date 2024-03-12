Файнштеин Фая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Крутоногая Миндел Завлидовна
Отец ребёнка: Файнштеин Замвел
Рождение ребёнка
1897
Сын: Файнштеин Исраэль
Отец ребёнка: Файнштеин Замвел
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Авербух Эмма
Отец ребёнка: Файнштеин Замвел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файнштеин Авраам
Отец ребёнка: Файнштеин Замвел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файнштеин Замвел
Смерть
Неизвестно