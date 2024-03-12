Файнштеин Фая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файнштеин Фая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крутоногая Миндел Завлидовна

Отец ребёнка: Файнштеин Замвел

Рождение ребёнка
1897

Сын: Файнштеин Исраэль

Отец ребёнка: Файнштеин Замвел

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Авербух Эмма

Отец ребёнка: Файнштеин Замвел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштеин Авраам

Отец ребёнка: Файнштеин Замвел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файнштеин Замвел

Смерть
Неизвестно
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