Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна
Место рожденияс Битки Сузунского р-на НСО
Дата рождения25.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977
Бракосочетание
24.04.1999
Рождение ребёнка
11.09.1999
Дочь: Гордиенко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.01.2003
Дочь: Гордиенко Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.05.2015
Дочь: Гордиенко Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.05.2015
Дочь: Гордиенко Олеся Алексеевна
Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич