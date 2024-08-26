Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна

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Место рождения

с Битки Сузунского р-на НСО

Дата рождения

25.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977

Отец: Задвинский Николай Васильевич

Мать: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна

Бракосочетание
24.04.1999

Муж: Гордиенко Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.09.1999

Дочь: Гордиенко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.01.2003

Дочь: Гордиенко Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.05.2015

Дочь: Гордиенко Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.05.2015

Дочь: Гордиенко Олеся Алексеевна

Отец ребёнка: Гордиенко Алексей Евгеньевич

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