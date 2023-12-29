Верткова (Третьякова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верткова (Третьякова) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
25.12.1927

Сын: Вертков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Вертков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович

Смерть
1994

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