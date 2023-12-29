Верткова (Третьякова) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1927
Сын: Вертков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Вертков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вертков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
11.08.1937
Рождение ребёнка
16.05.1948
Смерть
1994