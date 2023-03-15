Некифорова (Чепик) Диана Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некифорова (Чепик) Диана Тимофеевна

Место рождения

Село Покровка Октябрьского района Приморского края

Дата рождения

22.06.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

До 1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1929

Отец: Чепик Тимофей Иванов

Мать: Фёкла Романовна

Село Покровка Октябрьского района Приморского края
Рождение ребёнка
17.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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