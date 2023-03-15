Некифорова (Чепик) Диана Тимофеевна
Место рожденияСело Покровка Октябрьского района Приморского края
Дата рождения22.06.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1929
Отец: Чепик Тимофей Иванов
Мать: Фёкла Романовна
Село Покровка Октябрьского района Приморского края
Рождение ребёнка
17.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно