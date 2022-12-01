Моргис (Калинина) Зоя Николаевна
Место рожденияд.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Дата рождения09.11.1935
Дата смерти?.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1935
Отец: Калинин Николай Иванович
Мать: Калинина Анна Васильевна
д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
18.05.1968
Отец ребёнка: Моргис Аркадий Сергеевич
г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2022