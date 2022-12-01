Моргис (Калинина) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргис (Калинина) Зоя Николаевна

Место рождения

д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл

Дата рождения

09.11.1935

Дата смерти

?.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1935

Отец: Калинин Николай Иванович

Мать: Калинина Анна Васильевна

д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
18.05.1968

Сын: Моргис Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Моргис Аркадий Сергеевич

г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргис Аркадий Сергеевич

Смерть
?.12.2022
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