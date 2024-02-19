(Эпова) Нина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эпова) Нина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1924

Дата смерти

26.08.1987

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

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Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924

Отец: Эпов Абрам Капитонович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1948

Сын: Григорий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.1987

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