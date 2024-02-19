(Эпова) Нина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1924
Дата смерти26.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924
Отец: Эпов Абрам Капитонович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1948
Сын: Григорий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.1987