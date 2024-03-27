Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Сайфулла Исламов Сайпуч
Мать: Бадихана Валитова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
26.02.1873
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сафиулла Нигматуллин Тупа Дом136
Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибулла Нигматуллин Тупа Хәбибулла Дом№116
Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гисмат Нигматуллин Дом187 Тупа –Гисмәт
Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саит Нигматуллин Дом5 Тупа Сәете
Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиният Нигматуллин Дом254.Тупа Гинияте
Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Образование
Неизвестно
Кушамат: Тупа, дом №175 (схема 1941)
Смерть
Неизвестно