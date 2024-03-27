Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Сайфулла Исламов Сайпуч

Мать: Бадихана Валитова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
26.02.1873

Жена: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сафиулла Нигматуллин Тупа Дом136

Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибулла Нигматуллин Тупа Хәбибулла Дом№116

Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гисмат Нигматуллин Дом187 Тупа –Гисмәт

Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саит Нигматуллин Дом5 Тупа Сәете

Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиният Нигматуллин Дом254.Тупа Гинияте

Мать ребёнка: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Образование
Неизвестно
Кушамат: Тупа, дом №175 (схема 1941)
Смерть
Неизвестно
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