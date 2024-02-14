Шабуневич Иосиф Андреевич
Место рожденияБелорусская АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабуневич Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1930
Сын: Шабуневич Станислав Иосифович
Мать ребёнка: Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1935
Сын: Шабуневич Виктор Иосифович
Мать ребёнка: Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна
Рождение ребёнка
19.04.1938
Сын: Шабуневич Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна
Смерть
1941