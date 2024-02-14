Шабуневич Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабуневич Иосиф Андреевич

Место рождения

Белорусская АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабуневич Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1930

Сын: Шабуневич Станислав Иосифович

Мать ребёнка: Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна

Рождение ребёнка
05.11.1935

Сын: Шабуневич Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна

Рождение ребёнка
19.04.1938

Сын: Шабуневич Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна

Смерть
1941

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