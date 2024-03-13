Протас Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протас Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1968

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1968

Отец: Протас Василий

Мать: Протас Галина

Рождение ребёнка
14.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.2002

Сын: Протас Савелий Андреевчи

Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Владимировна

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