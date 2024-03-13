Протас Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1968
Отец: Протас Василий
Мать: Протас Галина
Рождение ребёнка
14.05.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.2002
Мать ребёнка: Григорьева Татьяна Владимировна