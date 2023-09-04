Рыльской Агапит Петров(ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыльской Агапит Петров(ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Рыльской Петр Иванов(ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Рыльской Григорий Агапитов(ич)

Мать ребёнка: Рыльских Акилина Федоров(н)а

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыльских Акилина Федоров(н)а

Место жительства
Неизвестно
Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1748
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