Рыльской Агапит Петров(ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Рыльской Петр Иванов(ич)
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Рыльской Григорий Агапитов(ич)
Мать ребёнка: Рыльских Акилина Федоров(н)а
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1748