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Долгая Наталья Степановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: (Долгая) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Долгий Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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