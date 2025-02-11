Базлин Ион Ларионов / Ион Лавров 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Базлин Ион Ларионов / Ион Лавров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Базлин Ларион Семёнов / Лавр Семёнов1823 г.р.
Мать
Базлина Акулина Павлова1831 г.р.
Супруги
Базлина Наталья Тимофеева / Наталья Семёнова1851 г.р.
Дети
(Базлина) Христина Ионова29.09.1872 г.р.
(Базлина) Евдокия Ионова20.02.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Базлин Ларион Семёнов / Лавр Семёнов

Мать: Базлина Акулина Павлова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

3

Бракосочетание
11.07.1871

Жена: Базлина Наталья Тимофеева / Наталья Семёнова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.09.1872

Дочь: (Базлина) Христина Ионова

Мать ребёнка: Базлина Наталья Тимофеева / Наталья Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
20.02.1874

Дочь: (Базлина) Евдокия Ионова

Мать ребёнка: Базлина Наталья Тимофеева / Наталья Семёнова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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