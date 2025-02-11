Базлин Ион Ларионов / Ион Лавров
мужской, родился 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецБазлин Ларион Семёнов / Лавр Семёнов1823 г.р.
МатьБазлина Акулина Павлова1831 г.р.
Супруги
Дети
(Базлина) Христина Ионова29.09.1872 г.р.
(Базлина) Евдокия Ионова20.02.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Место жительства
1858
Бракосочетание
11.07.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1872
Дочь: (Базлина) Христина Ионова
Мать ребёнка: Базлина Наталья Тимофеева / Наталья Семёнова
Рождение ребёнка
20.02.1874
Дочь: (Базлина) Евдокия Ионова
Мать ребёнка: Базлина Наталья Тимофеева / Наталья Семёнова
Смерть
Неизвестно