Мазурина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазурин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазурин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазурина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазурина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазурин Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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