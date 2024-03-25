Мазурина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазурин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазурина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазурина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Мазурин Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно