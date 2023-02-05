Плаксин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1932
Дата смерти11.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1932
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Пугачева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Плаксина Вера Константиновна
Рождение ребёнка
11.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плаксина Вера Константиновна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
11.08.1991