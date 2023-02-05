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Плаксин Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1932

Дата смерти

11.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1932

Отец: не указан

Мать: Плаксина Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
11.09.1957

Дочь: Пугачева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Плаксина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
11.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плаксина Вера Константиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
11.08.1991

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