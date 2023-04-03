Ипполитов Григорий Леонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипполитов Леонтий Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1708
Сын: Ипполитов Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1711
Сын: Ипполитов Харитон Григорьев
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева
Смерть
Неизвестно