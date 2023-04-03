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Ипполитов Григорий Леонов

Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипполитов Леонтий Яковлев

Мать: не указана

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1708

Сын: Ипполитов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Ипполитов Харитон Григорьев

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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