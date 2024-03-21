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Алексашкин Александр Степанович

Место рождения

х. Шляхвский Кременской станицы Усть - Медведицкого округ Области Войска Донского (х. Шляховский Фроловский район Волгоградская область)

Дата рождения

30.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1918

Отец: Алексашкин Степан Николаевич

Мать: Алексашкина (Елатенцева) Агния Ивановна

Керщен в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 01.10.1918 года.Назван в честь святого мученика Александра празднуется 28 сентября. Восприемники: Кременской станицы хута Шляховского сын казака Алексей... Показать все

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